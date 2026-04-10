打劫東亞銀行｜東亞：兩職員及一客戶受驚 有關損失仍在點算中

一名獨行賊今日（10日）中午闖入東亞銀行灣仔分行打劫，劫去3.6萬元現金。東亞銀行表示，事件中有兩位分行職員及一位客戶受驚，但並無受傷，該行會為他們提供適切的支援和幫助。有關損失仍在點算中。

據了解，賊人手持錘仔及疑似槍械闖入，打破銀行櫃檯玻璃，指嚇職員並劫走現金。疑犯得手後，騎單車逃離現場。警方到場翻查CCTV，發現疑犯由灣仔踩單車至900米外的金鐘地鐵站，其後疑犯棄單車逃走。警員在海富中心發現與案有關單車。經過一輪追捕，終在柴灣環翠商場截獲該疑犯。

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