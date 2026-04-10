警打擊非法駕駛電動單車拘62歲男 涉4宗罪被捕

港島總區交通部聯同長洲分區人員今日（10日）在長洲分區進行聯合打擊「非法駕駛電動可移動工具」行動，以提升道路安全。行動中，人員拘捕一名62歲本地男子，懷疑於道路上駕駛電動可移動工具，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，並扣查一部電動單車。被捕人已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。



警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁十二個月。



警方表示，警方非常注重道路安全，會繼續採取相關的執法行動，警方呼籲市民切勿以身試法，遵守相關交通規則，保障自己及其他道路使用者安全。