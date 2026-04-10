銅鑼灣19歲少女天台企跳近2小時終勸服 現場交通一度嚴重受阻

銅鑼灣一名少女危站天台，消防到場展開氣墊戒備，現場交通一度嚴重受阻。今日（10日）下午2時許 ， 一名19歲少女危站在怡和街香港大廈的天台，街坊發現報警，消防員到場鋪氣墊戒備，警方談判專家到場勸阻。至下午3時時45分，少女終被勸服，返回安全位置。

現場交通一度受阻 多條巴士線需改道

運輸署表示，百德新街至北角道的電車服務（來回方向）一度需暫停，怡和街(往北角方向)近渣甸街的全線亦需封閉。至下午4時半左右，運輸署宣佈百德新街至北角道的電車服務（來回方向）現已回復正常，受影響巴士路線陸續恢復原有路線行駛，但怡和街（往北角方向）近渣甸街的部份行車線仍然封閉。





防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk