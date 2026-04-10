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珍惜生命│銅鑼灣女子天台企跳 消防氣墊戒備

突發
更新時間：14:55 2026-04-10 HKT
發佈時間：14:55 2026-04-10 HKT

今（10日）午2時許 ， 一名女子潛登銅鑼灣怡和街香港大廈天台企跳， 街坊發現報警，消防員到場鋪氣墊戒備，警方談判專家到場勸阻，受事故影響，現場交通受阻。

消防開氣墊戒備。fb：我們都是跑馬地長大的
消防開氣墊戒備。fb：我們都是跑馬地長大的
女子危站天台企跳。fb：我們都是跑馬地長大的
女子危站天台企跳。fb：我們都是跑馬地長大的

因應怡和街東行發生突發事故，現時上址封閉，城巴部分路線班次需改道行駛，包括：城巴路線：2A, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 23, 23B, 38, 72, 72A, 77, 103, 112, 116, 170, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 930X, 952, 962X

城巴機場快線： A11

觀光城巴路線： H1

乘客請參閲城巴網站及手機應用程式，以獲取相關路線的最新資訊。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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