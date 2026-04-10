珍惜生命│銅鑼灣女子天台企跳 消防氣墊戒備
更新時間：14:55 2026-04-10 HKT
發佈時間：14:55 2026-04-10 HKT
發佈時間：14:55 2026-04-10 HKT
今（10日）午2時許 ， 一名女子潛登銅鑼灣怡和街香港大廈天台企跳， 街坊發現報警，消防員到場鋪氣墊戒備，警方談判專家到場勸阻，受事故影響，現場交通受阻。
因應怡和街東行發生突發事故，現時上址封閉，城巴部分路線班次需改道行駛，包括：城巴路線：2A, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 23, 23B, 38, 72, 72A, 77, 103, 112, 116, 170, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 930X, 952, 962X
城巴機場快線： A11
觀光城巴路線： H1
乘客請參閲城巴網站及手機應用程式，以獲取相關路線的最新資訊。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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