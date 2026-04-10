珍惜生命│沙田36歲男子住所留遺書燒炭亡　疑陷財困輕生

沙田文禮路發生燒炭自殺案。周四（9日）晚上9時19分，警方接獲一名女子報案，指其36歲姓蔡兒子在文禮路49號文禮閣一單位內懷疑自殺。

救援人員趕赴現場，發現事主倒臥在單位其中一間睡房內，身旁有一盆燒過的炭。醫護人員經檢查後，證實事主已當場身亡。其死因有待驗屍後確定。警方在案發現場檢獲遺書，經初步調查，得知事主受債務困擾，無力償還。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk