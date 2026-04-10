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有片｜青衣運輸車竟路上「卸貨」 私家車驚險滑落 網民笑謔：新車落地

突發
更新時間：03:14 2026-04-10 HKT
發佈時間：03:14 2026-04-10 HKT

網上瘋傳一段車Cam片段，顯示今日（9日）下午約4時許，一輛載有兩部私家車的雙層運輸車，行經青衣西草灣道、近九巴車廠對開時發生罕見事故。當運輸車在行駛途中收慢再加速時，下層裝載的一輛私家車疑因未妥善固定，突然向後緩緩滑落，幸後車及早察覺，未有造成意外。

新車滑落橫亙路中　網民：「低級錯誤」

從片段可見，涉事私家車向後滑離平台後，在路面搖晃數下最終停在馬路中心，場面極其驚險。片段引起網民熱烈討論，不少人為車主感到不幸，直言「大X獲啦，賠餐死」、「邊個做車主就慘」。亦有網民針對運輸安全提出質疑，斥責司機犯下「低級錯誤」，質疑當時未有「綁飛機帶」固定車輪，才導致車輛滑出。

部分網民則以嘲諷口吻留言，笑稱「先生你跌咗嘢」、「送貨地點啱，司機冇錯」、「測試避震」、「新車落地！」等。

網上瘋傳一段車Cam片段，顯示今日（9日）下午約4時許，一輛載有兩部私家車的雙層運輸車，行經青衣西草灣道、近九巴車廠對開時發生罕見事故。
網上瘋傳一段車Cam片段，顯示今日（9日）下午約4時許，一輛載有兩部私家車的雙層運輸車，行經青衣西草灣道、近九巴車廠對開時發生罕見事故。
運輸車在行駛途中收慢再加速時，下層裝載的一輛私家車疑因未妥善固定，突然向後緩緩滑落。
運輸車在行駛途中收慢再加速時，下層裝載的一輛私家車疑因未妥善固定，突然向後緩緩滑落。
有網民質疑當時未有「綁飛機帶」固定車輪，才導致車輛滑出。
有網民質疑當時未有「綁飛機帶」固定車輪，才導致車輛滑出。
幸後車及早察覺，未有造成意外。
幸後車及早察覺，未有造成意外。

最高可罰萬元監禁半年　司機負載貨物須妥善固定

根據本港法律，此類負載物滑落事故涉及嚴重的交通違規。按《道路交通（交通管制）規例》（第374G章），司機有責任確保車上貨物已妥善固定及覆蓋，不得對其他公眾人士構成危險。

若司機未能確保負載物穩固地安置在車輛上，一經定罪，最高可被判處罰款$10,000及監禁6個月。警方正了解事件，暫未接獲相關交通意外報告。

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