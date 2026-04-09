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將軍澳東港城驚現「槍手」 冷氣機遭BB彈射擊滿佈彈窿

突發
更新時間：21:37 2026-04-09 HKT
發佈時間：21:37 2026-04-09 HKT

將軍澳東港城有住戶的冷氣機疑遭BB彈「亂槍掃射」。近日東港城的管理處貼出告示，指東港城第三座一中層單位的冷氣機，其背面滿佈BB彈孔痕跡，其後又在近二座的花槽位置發現懷疑BB彈。通告提到，有關行為損壞住戶物件，更對途經人士構成危險，已就事件報警備案，呼籲住戶遇到同類事件，立即通知保安及求助警方。

警方指4月2日中午12時接獲報案，指東港城三座中層一單位的冷氣機疑被不明物體毀壞，警方到場調查，暫時將案件列作「財物損毁」處理，無人被捕。

有居民認為事件非常過份，必需認為看待事件，「不管是什麼人做，為什麼做，都係非常危險的自私行為，家長們，真係要認真看待這件，避免傷人害己」、「有點過份了」、「開得槍下次對生物開」、「有人玩氣槍?」。

東港城的管理處貼出告示，指第三座一中層單位的冷氣機，其背面滿佈BB彈孔痕跡。fb「將軍澳主場」Yvonne Cheng圖片
東港城的管理處貼出告示，指第三座一中層單位的冷氣機，其背面滿佈BB彈孔痕跡。fb「將軍澳主場」Yvonne Cheng圖片
東港城的管理處貼出告示，指第三座一中層單位的冷氣機，其背面滿佈BB彈孔痕跡。fb「將軍澳主場」Yvonne Cheng圖片
東港城的管理處貼出告示，指第三座一中層單位的冷氣機，其背面滿佈BB彈孔痕跡。fb「將軍澳主場」Yvonne Cheng圖片

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