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26歲南亞漢被捕 涉駕電單車闖大帽山徑「刨山」

突發
更新時間：21:19 2026-04-09 HKT
發佈時間：21:19 2026-04-09 HKT

一名自稱是旅遊部落客的巴基斯坦裔男子上月在社交平台發佈影片，片段中見到他著拖鞋駕駛電單車，分別在日間及夜晚，闖入大帽山郊野公園山徑。警方表示，今日（9日）人員根據香港法例第208A章《郊野公園及特別地區規例》第4條，檢控一名26歲持香港身份證的巴基斯坦男司機，涉嫌「未經許可在郊野公園內駕駛車輛」，事件中無人受傷。

片段早前在社交平台瘋傳，但未有表明確實事發時間，涉事男子亦將自己電單車的車牌打格處理。片中見到男子駕駛電單車穿越山林，又近距離駕駛過營地。經過崎嶇地形時，車輪不時空轉「刨山」。有網民抨擊該名鐵騎士不遵守郊野公園規則，亦有人認為他涉嫌危險駕駛。漁護署其後回覆查詢時，表示已派員巡查有關地點及會加強巡邏。

相關新聞 : 南亞鐵騎士闖大帽山徑 電單車「刨山」惹公憤 漁護署加強巡邏｜有片

警方今日指留意到近日網上流傳一段短片，顯示一名男子懷疑於3月20日在未經許可下於大帽山郊野公園範圍駕駛一輛電單車。新界南總區交通部人員主動就案件展開調查。經深入調查後，人員今日根據香港法例第208A章《郊野公園及特別地區規例》第4條，檢控一名26歲巴基斯坦男司機，涉嫌「未經許可在郊野公園內駕駛車輛」。事件中無人受傷。

警方又表示根據香港法例，任何人未經許可不得將車輛或單車帶進郊野公園或特別地區，或在郊野公園或特別地區內駕駛、使用或管有車輛或單車，最高可被判監禁3個月及罰款2000元。

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