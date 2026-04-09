深水埗吐痰男不滿被票控 發難推跌食環被捕 署方：絕不接受前線人員被侮辱

深水埗一名中年男子昨日（8日）疑不滿因隨地吐痰被食環署人員截查，竟發難推跌一名男職員，之後趁亂逃去。警方經調查後今日（9日）傍晚於深水埗福華街拘捕一名52歲姓羅男子，涉嫌阻礙公職人員執行職務及普通襲擊，他現正被扣留調查。食環署就事件回覆《星島頭條》表示，案件現正交由警方調查，強調前線人員在執行職務時受到侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可以接受。

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事件發生於昨日傍晚6時許，食環署職員於水埗大南街及桂林街交界執行職務期間，被一名男子阻礙以及用手襲擊，其後逃去。深水埗刑事部人員經進一步調查後，今日傍晚於深水埗福華街拘捕該名52歲姓羅男子，涉嫌阻礙公職人員執行職務及普通襲擊，他現正被扣留調查，案件由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

一名52歲姓羅男子涉嫌阻礙公職人員執行職務及普通襲擊被捕。警方提供

食環署發言人指，人員昨日下午在深水埗北河街街市附近一帶巡查時，發現一名男子隨地吐痰，遂擬向有關人士發出定額罰款通知書。其間，該名人士拒絕合作，並涉嫌襲擊本署人員後逃離現場，人員遂報警求助。事件中一名食環署人員受輕傷，經治理後已出院，案件現正交由警方調查。

食環署稱，前線人員在執行職務時受到侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可以接受，襲擊公職人員是嚴重的違法行為，須負上法律責任，署方會繼續依法行事，嚴厲打擊違法行為。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章）第8A條，任何人不得在街道或公眾地方吐痰，或將痰吐到街道或公眾地方。本署執法人員亦可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違反上述條例的人士發出3,000元定額罰款通知書。



