Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗吐痰男不滿被票控 發難推跌食環被捕 署方：絕不接受前線人員被侮辱

突發
更新時間：20:59 2026-04-09 HKT
發佈時間：22:23 2026-04-09 HKT

深水埗一名中年男子昨日（8日）疑不滿因隨地吐痰被食環署人員截查，竟發難推跌一名男職員，之後趁亂逃去。警方經調查後今日（9日）傍晚於深水埗福華街拘捕一名52歲姓羅男子，涉嫌阻礙公職人員執行職務及普通襲擊，他現正被扣留調查。食環署就事件回覆《星島頭條》表示，案件現正交由警方調查，強調前線人員在執行職務時受到侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可以接受。

相關新聞 : 深水埗男子疑吐痰被截 發難推跌食環 惡人先告狀反指職員「扮嘢」｜有片

事件發生於昨日傍晚6時許，食環署職員於水埗大南街及桂林街交界執行職務期間，被一名男子阻礙以及用手襲擊，其後逃去。深水埗刑事部人員經進一步調查後，今日傍晚於深水埗福華街拘捕該名52歲姓羅男子，涉嫌阻礙公職人員執行職務及普通襲擊，他現正被扣留調查，案件由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進。

一名52歲姓羅男子涉嫌阻礙公職人員執行職務及普通襲擊被捕。警方提供
一名52歲姓羅男子涉嫌阻礙公職人員執行職務及普通襲擊被捕。警方提供

食環署發言人指，人員昨日下午在深水埗北河街街市附近一帶巡查時，發現一名男子隨地吐痰，遂擬向有關人士發出定額罰款通知書。其間，該名人士拒絕合作，並涉嫌襲擊本署人員後逃離現場，人員遂報警求助。事件中一名食環署人員受輕傷，經治理後已出院，案件現正交由警方調查。

食環署稱，前線人員在執行職務時受到侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可以接受，襲擊公職人員是嚴重的違法行為，須負上法律責任，署方會繼續依法行事，嚴厲打擊違法行為。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章）第8A條，任何人不得在街道或公眾地方吐痰，或將痰吐到街道或公眾地方。本署執法人員亦可根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）向違反上述條例的人士發出3,000元定額罰款通知書。


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
02:35
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
8小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
8小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
16小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
10小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
2026-04-08 21:00 HKT
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
2026-04-08 21:30 HKT
BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億
02:22
BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億
海外置業
17小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
17小時前