Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角上海街5旬漢爬窗收衫失足 連人帶衫墮樓送院

突發
更新時間：19:41 2026-04-09 HKT
發佈時間：19:41 2026-04-09 HKT

今日（9日）傍晚6時左右，一名55歲男子被發現倒卧在旺角上海街628號對開，懷疑從高處墮下，救援人員接報到場，事主仍然清醒，隨即由救護車送往伊利沙伯醫院治理，警方正調查事件。

現場所見，警方拉起封鎖現進行調查，地上亦遺留晾衫竹、衣架及衣物，不排除事主從唐二樓的單位收回晾曬的衣物而爬出窗，其後失足墮地。

據了解，傷者姓吳，香港身份證持有人，居於上址。今日傍晚於上海街637號唐二樓的家中收衫時，因其中兩件衣服掉落樓下一樓，傷者於是爬出窗外，站在窗外分體式冷氣的簷篷上企圖拾回衣服，但傷者因為失足跌落地下行人路，有途人見狀及聽到巨響於是報警。

警察及救護員到場，將傷者送往伊利沙伯醫院治療，當時傷者清醒，惟盤骨骨折，經過治療後現時留意伊利沙伯醫院。案件列作「有人從高處墮下」及「有人意外受傷」。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
17小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
17小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
02:35
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
影視圈
10小時前
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
20小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
給十九歲的我丨張婉婷發公開信反擊「未授權」內幕 斥英華女校「講大話」 強調阿佘曾簽同意書
給十九歲的我丨張婉婷發公開信反擊「未授權」內幕 斥英華女校「講大話」 強調阿佘曾簽同意書
影視圈
9小時前
澳門｜七旬翁獲「每周一次性服務」作報酬　與內地女假結婚12年終被揭發
突發
6小時前
BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億
02:22
BNO移英潮 港人成英國最大海外業主 持貨總值逾千億
海外置業
2026-04-09 06:00 HKT