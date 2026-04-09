旺角上海街5旬漢爬窗收衫失足 連人帶衫墮樓送院

今日（9日）傍晚6時左右，一名55歲男子被發現倒卧在旺角上海街628號對開，懷疑從高處墮下，救援人員接報到場，事主仍然清醒，隨即由救護車送往伊利沙伯醫院治理，警方正調查事件。

現場所見，警方拉起封鎖現進行調查，地上亦遺留晾衫竹、衣架及衣物，不排除事主從唐二樓的單位收回晾曬的衣物而爬出窗，其後失足墮地。

據了解，傷者姓吳，香港身份證持有人，居於上址。今日傍晚於上海街637號唐二樓的家中收衫時，因其中兩件衣服掉落樓下一樓，傷者於是爬出窗外，站在窗外分體式冷氣的簷篷上企圖拾回衣服，但傷者因為失足跌落地下行人路，有途人見狀及聽到巨響於是報警。

警察及救護員到場，將傷者送往伊利沙伯醫院治療，當時傷者清醒，惟盤骨骨折，經過治療後現時留意伊利沙伯醫院。案件列作「有人從高處墮下」及「有人意外受傷」。