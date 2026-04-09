海關連破兩旅客販毒案 檢$47萬搖頭丸等毒品 兩男女被捕

香港海關昨日（8日）在香港國際機場偵破兩宗旅客販運毒品的案件，共檢獲約1公斤懷疑搖頭丸，約600克懷疑液態冰毒以及5件懷疑另類吸煙產品，估計市值共約47萬元，並拘捕1男1女。

首宗案件涉及一名昨日從老撾永珍經越南河內飛抵本港的48歲女旅客。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現約1公斤懷疑搖頭丸，估計市值共約20萬元，遂把她拘捕。她已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（10日）在西九龍裁判法院提堂。



第二宗案件涉及一名昨日從馬來西亞梳邦飛抵本港的19歲男旅客。海關人員清關時，在其寄艙行李內發現共重約600克、估計市值約27萬元的懷疑液態冰毒，以及在其隨身袋中檢獲5件懷疑另類吸煙產品，遂把他拘捕。



海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

首宗案件中檢獲的懷疑搖頭丸。政府新聞處圖片

第二宗案件中檢獲的另類吸煙產品。政府新聞處圖片

第二宗案件中檢獲的另類吸煙產品。政府新聞處圖片