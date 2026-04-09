海關打擊跨境轉運冒牌貨 檢仿真度高阿根廷巴西世界盃新款波衫 拘3男女

今年6月世界盃盛事將至，不法分子趁機推出質量及仿真度高球衣，轉運至美洲地區，以應付當地球迷龐大需求，海關採取針對性打擊行動，檢獲約1萬件懷疑冒牌波衫，全部是有份踼6月世界盃的國家隊最新款波衫，包括阿根廷、巴西及西班牙等，總值約400萬元。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任楊鐵楓表示，今年3月9日至27日期間，海關採取打擊跨境轉運及供應本地冒牌的執法行動，整個行動共偵破37宗案件，檢獲 11萬件冒牌及侵權貨物，市值6400萬元，拘捕3人。

據了解，部分冒牌貨如名牌手錶，僅正貨的十分之一價錢，而且個別款式推出不久，便「抄到好足」，仿真度接近真貨，即使是冒牌，售價亦高達數萬元。

楊鐵楓稱，海關一直留意跨境轉運及供應本地冒牌及侵權貨物的趨勢，包括走私情況及模式，從而制定打擊冒牌物品的策略，其次亦密切留意物流業最新發展及運作模式。近期發現位置較偏僻的新界拆貨場，經常於每日清晨時分開始，進行拆貨及分貨工作，務求將貨物在中午完成處理並離開貨場。為更有效打擊不法分子利用有關場地走私冒牌物品，因而展開今次為期三星期針對性執法行動。在風險管理及情報分析下加強打擊入口至本港的冒牌物品，另一方面亦重點檢查不同物流中心高風險轉口貨物。

第一宗案件於3月19日，海關人員在新界區一物流公司檢獲約200件懷疑冒牌物品，包括銀包及衣服，現場調查得知，是送往觀塘一個懷疑涉及經營網購群組的貨倉，同日採取監控遞送行動，行動期間，在該貨倉拘捕一名56歲收貨男子，並在貨倉內檢獲另外約140件懷疑冒牌物品，同樣是銀包、衣服、手袋及鞋履等，與案有關的25歲網購群組女負責人於翌日被捕。是次案件合共檢獲約300件懷疑冒牌物品，估計市值約28萬元。

第二宗案件發生於3月25日，海關人員在新界區一物流公司檢獲約2200件懷疑冒牌物品，包括香水及化妝袋，經調查後鎖定一間本地貿易公司懷疑與案有關，隨即在翌日（3月26日）到該公司位於葵涌一工廈單位採取監控遞送行動。在單位內再檢獲1500多件同類型懷疑冒牌物品，同樣是香水及化妝品等，行動期間拘捕一名36歲公司男董事。是宗案件一共檢獲約3700多件懷疑冒牌香水及化妝類物品，估計市值約41萬元。

總結整個行動，海關共拘捕2男1女，年齡介乎25至56歲，涉嫌違反商品說明條例。所有案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查。

今次行動中檢獲的物品及犯案趨勢有以下特點： 行動中檢獲香水及化妝品，案件主要以網上形式銷售，部分檢獲物品做工質素十分參差，初步調查未有跡象顯示冒牌物品流入本地市場，考慮到化妝類物品普遍應用於人體皮膚表面，建議消費者應光顧良好店舖，避免購買冒牌物品導致不必要損失。

此外，海關留意不同運動項目及世界盛事舉辦期間而衍生對不同商品的需求，行動中亦檢獲約1萬件懷疑冒牌足球球衣，這批球衣是今年6月世界盃決賽周有份參賽國家隊的新款球衣，包括阿根廷、巴西、西班牙、美國及哥倫比亞等。這批球衣做工質量及仿真度高，全部寄往美洲地區，物品總值約為400萬元。相信不法分子趁大型足球賽事舉辦期間，為應付當地球迷龐大需求，將冒牌球衣轉運到有關地區應市。今次行動成功堵截到該批冒牌球衣流入當地市場。

相比以往轉口冒牌物品大部分送往歐美地區，今次檢獲物品經初步調查，有接近一半轉運到南美及非洲等地區，而轉運以上地區物品種類由以往衣服鞋履及手袋相對低價值物品，轉為手錶、手機及其他電子產品高價值物品為主。

海關呼籲本地物流業界要對客戶的貨物提高警覺，假如懷疑所處理的貨物涉及侵權行為，可向海關作出舉報。