安熊工作坊校園巡禮 助幼兒輕鬆學國安

為推動國家安全教育從小紮根，保安局自去年11月起持續舉辦《安熊童樂會》校園巡禮工作坊，至今已到訪31間幼稚園，有逾1700位小朋友參與，目標於今年內到訪至少40間幼稚園，向幼兒傳揚國家安全訊息。工作坊日前在旺角天主教明我幼稚園（奧運校）舉行，透過講故事、互動遊戲等多元化形式，讓小朋友在愉快輕鬆的氛圍下明瞭「國安家好」的意義。

《安熊童樂會》校園巡禮工作坊以保安局製作的《安仔與熊仔》國家安全漫畫為主題，由青年領袖帶領小朋友以互動方式認識國家安全概念，工作坊日前在天主教明我幼稚園(奧運校)舉辦，活動包括講故事互動環節、「安熊司令操」及填色比賽，青年領袖更親身演繹繪本中安仔與熊仔的日常生活故事，從中向幼兒灌輸國安意識，並讓眾人了解守護家園的重要性，寓教育於娛樂，學生參與期間反應熱烈。

天主教明我幼稚園(奧運校)校長黃安媚表示，以知識性為主的傳統講授較為單向，難引起小朋友興趣，相反《安熊童樂會》工作坊由青年隊長以故事及遊戲的互動形式進行，更融合語文、體能和藝術元素，過程愉快輕鬆，有助年幼學童更容易掌握新知識，「國安教育不需要刻意教導，可以是自然連繫、有機結合，令小朋友在遊戲中學習到當中的元素。」

黃校長續指，繪本內容由小朋友角度切入，當中的情景與生活適適相關，有助他們從中領略，例如活動中向學生演繹的故事，玩具損毀要用適當的工具進行修理，從中帶出特區政府的責任，「透過一些生活經驗中的簡單小故事，讓小朋友明白要愛護家園、愛國愛港，從小植根知法守規的概念。」

參與活動的青少年領袖、大二學生黎展毅表示，今次已是第3次擔任工作坊成員，感覺意義重大，認為活動讓學童從小認識國家安全的重要性，有助日後成為知法守法的良好公民。他坦言，當初參加活動時，曾擔心幼兒難以理解國家安全概念，但小朋友總是相當投入、給予積極回饋，令他大感驚喜。

另一名青少年領袖、大四學生伍芸萱則指，自己作為「橋樑」與小朋友親切互動，以輕鬆的方式向他們傳揚國家安全概念，自己亦從過程中學習到更多國安相關知識，達至教學相長。她分享一段經歷，指一名小朋友認真地對她說「想和保安熊一樣保護大家」，令她印象深刻，「透過互動成功將知識傳授，相當有成功感。」

記者 麥鍵瀧