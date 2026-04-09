海關文化探索之旅 體會天津「智慧港口＋綠色港口」震撼實力

天津作為「一帶一路」重要交匯點，同時為北方最大港口城市。在海關助理關長(行政及人力資源發展) 黃蕙荃 、Customs YES 名譽會長會主席及管理委員會榮譽創會理事長、理事帶領下，Customs YES會員一到埗就感受到「智慧港口＋綠色港口」的震撼實力！

第一站，會員走入天津新港海關指揮中心，該處就好像港口的「最強大腦」，集合大數據分析、即時監控及風險管理，一切運作盡在掌握之中。會員更透過觀察生物標本，深入認識天津南疆海關守護國門生物安全的重要工作。

原來天津海關歷史可以追溯到1861年，由昔日開埠港口一路發展到今日，每年處理超過2000萬標箱的超級樞紐，會員都忍不住驚嘆：「真係好快、好強！」

其後會員去到天津港智能化集裝箱碼頭，直接「開眼界」！這個全球首個「智慧化＋零碳」碼頭，實地展現天津港與華為創新合作成果，結合5G、AI及北斗定位，自動裝卸、無人運輸通通做到！碼頭生產設備的電力供應全部依賴港區內自建的風力及太陽能發電設施，科技感爆燈，完全感受到未來物流已經在眼前。