珍惜生命｜屯門良景邨男子墮樓重傷　送院時仍有知覺

屯門今日（9日）凌晨發生墮樓事件。凌晨4時15分，警方接獲報案，指一名男子在良景邨良萃樓從高處墮下，倒臥地面。

救援人員趕抵現場，發現事主傷勢嚴重，但幸而當時仍有知覺。救護員隨即在現場為他進行初步急救，隨後由救護車送往屯門醫院接受進一步救治。警方現正封鎖現場，調查事主的身份及其墮樓的原因，案件仍在調查中。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

fb「車Cam