珍惜生命｜屯門良景邨男子墮樓重傷 送院時仍有知覺
更新時間：07:31 2026-04-09 HKT
發佈時間：07:31 2026-04-09 HKT
發佈時間：07:31 2026-04-09 HKT
屯門今日（9日）凌晨發生墮樓事件。凌晨4時15分，警方接獲報案，指一名男子在良景邨良萃樓從高處墮下，倒臥地面。
救援人員趕抵現場，發現事主傷勢嚴重，但幸而當時仍有知覺。救護員隨即在現場為他進行初步急救，隨後由救護車送往屯門醫院接受進一步救治。警方現正封鎖現場，調查事主的身份及其墮樓的原因，案件仍在調查中。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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