珍惜生命｜天水圍天悅邨33歲男子廁所毛巾自縊 母親發現惜已氣絕
更新時間：07:23 2026-04-09 HKT
發佈時間：07:23 2026-04-09 HKT
發佈時間：07:23 2026-04-09 HKT
天水圍天悅邨昨日（8日）傍晚發生自殺案。下午5時15分，悅富樓一單位內，一名33歲姓陳男住戶，被母親發現在廁所以毛巾上吊。
母親見狀大驚報警。消防員接報趕至將陳男解下，惟經醫護人員檢查後，證實他已當場氣絕身亡，無需送院。警方封鎖現場調查，並未在單位內檢獲遺書。死者輕生原因仍有待調查，案件列作「自殺」處理，稍後將安排驗屍以確定死因。據悉，事主有情緒病紀錄，
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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