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水警海關聯合打擊梅窩快艇走私 截獲350萬元私煙

突發
更新時間：20:19 2026-04-08 HKT
發佈時間：20:19 2026-04-08 HKT

警方懷疑近日有人在大嶼山南面梅窩水域一帶走私。經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊和水警南分區，聯同海關海域調查組人員，昨晚（4月7日）在有關海域行動，共檢獲約78萬支懷疑私煙，估計市值約350萬元，應課稅值約260萬元。

行動期間，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至梅窩附近岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港南面水域往內地方向駛去。人員在現場及涉案貨車共檢獲上述一批懷疑私煙，並扣查有關涉案貨車。上述案件正由海關人員繼續跟進調查。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例(修訂)條例》已於2025年9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行的罰則，已由最高罰款一百萬元及監禁兩年，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。
 

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