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元朗4名性感女簷篷頂來回 一個月內第二宗

突發
更新時間：19:24 2026-04-08 HKT
發佈時間：19:24 2026-04-08 HKT

元朗再有性感女子危站簷篷頂，今（8日）日社交平台Threads流傳照片及帖文，指元朗一幢唐樓有4名女子突然走出一樓簷篷步行，個個穿着性感，引起途人矚目，之後再折返原處，由一名男子帶返樓宇內。

三名女子走上簷篷頂。Threads：Derek Yung Chi Wai
三名女子走上簷篷頂。Threads：Derek Yung Chi Wai

發帖網民以「元朗飛簷走壁」形容事件，指當時身處附近籃球場，目擊該樓宇有多名女子先後走出簷篷，沿外牆位置行至另一邊通道，其間亦有一名男子跟隨。約十多分鐘後，相關人士再由原路返回樓內。

從網上流傳照片可見，部分女子身穿短褲或裙裝，手持手袋，返回時則由一名揹斜袋男子帶頭。據了解，事發地點該樓宇位於教育路的兆豐樓，該處一樓一雲集，不排除事件與警方掃黃有關。

其後由一名男子帶回樓宇內。Threads：Derek Yung Chi Wai
其後由一名男子帶回樓宇內。Threads：Derek Yung Chi Wai

上月12日，元朗亦曾有女子危站屋簷，險象環生。當日事發位置為元朗安寧路，當時一名持雙程證女子，疑逃避警方掃黃，爬出保輝樓低層簷篷頂，街坊見狀報警，警方到場時，女子報稱聽到警員拍門聲，大驚之下爬窗逃走，警方最終將案件由有人在危險位置改為誤會處理。

相關新聞：元朗黑裙女被困簷篷頂 網民：係咪捉姦？

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