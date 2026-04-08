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飛行服務隊海上搜救 爭分奪秒守護生命

突發
更新時間：18:03 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:03 2026-04-08 HKT

海上天氣瞬息萬變，每一場搜救任務都是體力與技術的考驗。當政府飛行服務隊的直升機鎖定目標，會首先做高、低空偵察，評估風險及確定搜救方式。無論是漁船、帆船、救生艇，還是已經跌了落水的生還者，直升機的目標只有一個：爭分奪秒，守護生命！

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搜救小知識：甚麼是Hi-Line 引導繩？
好多人問：點解海上救援的時候要加多條繩？
在大風大浪的海上救援，直升機吊運要做到過程既平穩又安全 ，就是靠這條 Hi-Line（引導繩）！

 

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