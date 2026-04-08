屯門青山行山男跌傷頭 直升機救起送院

屯門青山發生行山意外。今日（8日）下午2時14分，警方接獲一名男子報案，指他由青山出發行山前往良田坳，其間途至近良田坳一帶時，失足跌倒導致頭破血流。救援人員登山搜救，政府飛行服務隊亦出動直升機協助，其後直升機將事主送到灣仔停機坪，再由救護車將他往律敦治醫院治理。

據了解，事主於今午約1時由青山寺山腳起步獨自行山，約半小時他登上青山山頂，之後向良田坳方向落山，中途在斜坡跌倒受傷，遂報警求助。

傷者獲救送院。楊偉亨攝

良田坳回望青山區。資料圖片