油價｜騙徒冒充油公司聲稱有「充值優惠卡」 呃走車主50萬元

警方過去一星期共接獲逾200宗網購騙案，總損失超過1300萬港元。其中，有騙徒看準近期近期油價飆升，趁機假冒油公司內部員工，以「汽油充值優惠卡」作餌，引受害人上當，有車主損失達50萬元

警方在防騙專頁「守網者」表示，這名車主近日收到自稱「油公司內部員工」的陌生WhatsApp訊息，訛稱可提供「汽油充值優惠卡」，誘騙受害人即時購買。由於受害人過往曾使用其他油公司的優惠卡，因而未有起疑。

近日有騙徒假冒油公司內部員工，以「汽油充值優惠卡」作餌，引受害人上當。FB：守網者

騙徒進一步訛稱多買優惠卡可以提供更高折扣優惠，受害人一個半月內先後轉賬超過10次至多個不明的個人銀行帳戶。其後，受害人遲遲未收到實體汽油充值優惠卡，騙徒更要求他繳付「個人所得稅」，受害人才驚覺受騙，最終損失逾50萬港元。

警方呼籲市民，應透過官方渠道聯繫客戶服務，切勿理會來歷不明的陌生訊息；若優惠價過份便宜，或要求「短期內多次轉賬」，市民應小心考慮；切勿因對方自稱「內部員工」而透露自己的敏感個人資料或保安密碼；在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險；如有任何懷疑，應立即終止交易。