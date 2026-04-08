珍惜生命｜田灣邨六旬婦家中上吊 丈夫揭發惜送院亡

今日（8日）早上9時23分，田灣邨田麗樓一名61歲姓劉婦人在家中房間上吊，其丈夫發現大驚，連亡將妻子解下並報警。救援人員到場，劉婦昏迷被送往瑪麗醫院治理，惟經搶救後不治。

警方未有檢獲遺書，經初步調查，相信女事主受病患困擾，在房間內以頸巾上吊，其死因有待驗屍確定。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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