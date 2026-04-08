珍惜生命｜田灣邨六旬婦家中上吊 丈夫揭發惜送院亡
更新時間：13:14 2026-04-08 HKT
發佈時間：13:14 2026-04-08 HKT
發佈時間：13:14 2026-04-08 HKT
今日（8日）早上9時23分，田灣邨田麗樓一名61歲姓劉婦人在家中房間上吊，其丈夫發現大驚，連亡將妻子解下並報警。救援人員到場，劉婦昏迷被送往瑪麗醫院治理，惟經搶救後不治。
警方未有檢獲遺書，經初步調查，相信女事主受病患困擾，在房間內以頸巾上吊，其死因有待驗屍確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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