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珍惜生命｜長沙灣麗閣邨男子受濕疹困擾 墮樓死亡

突發
更新時間：08:23 2026-04-08 HKT
發佈時間：08:23 2026-04-08 HKT

今日（8日）早上約7時，警方接獲報案，指長沙灣麗閣邨麗蘭樓一名男子危站12樓梯間一欄杆外，企圖跳樓。救援人員趕到展開游說，惜男子拒絕返回安全地方，未幾更由高處墮下，當場死亡。

現場消息稱，事主全身赤裸。警員用帳篷遮蔽遺體，經調查後在場檢獲死者一個背囊，內有一封遺書，證實死者是57歲姓湯男子，相信因皮膚濕疹問題而尋死。其死因有待驗屍後確定。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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