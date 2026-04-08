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東區走廊送菜重貨疑切線肇禍 的士捱撞失控撼壆釀4傷

突發
更新時間：03:14 2026-04-08 HKT
發佈時間：03:14 2026-04-08 HKT

港島東區走廊今日（8日）凌晨發生交通意外。凌晨近2時，一輛載客的士沿東區走廊東行二線行駛，至北角消防局對開時，懷疑遭一輛運載蔬菜水果的重型貨車切線碰撞。的士捱撞後失控衝向路邊石壆，車上4人受傷送院。

菜車疑三線切入二線　的士捱撞失控失靈

據了解，涉事的士當時正從機場接載兩名女子及一名男子，準備前往柴灣環翠邨。當的士駛至北角消防局對開位置時，一輛行駛於三線的重型貨車懷疑突然向左切入二線，右側車身猛烈撞擊的士。

受碰撞衝擊力的影響，的士隨即失控向左橫衝，最終撞向左邊路壆始停下。意外中，的士車身及石壆均有損毀，現場交通一度受阻。

兩女一男乘客與運將清醒送院　警方調查原因

救援人員接報到場，發現的士男司機及車內3名男女乘客均受輕傷，幸各人神志清醒。救護員在現場進行初步治理後，由救護車分批將4名傷者送往東區醫院接受進一步檢查。

重型貨車男司機則在意外中無恙，留在現場配合調查。警員隨後安排拖車將兩部受損車輛拖走，正進一步調查是否有人因切線不當釀成車禍。

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