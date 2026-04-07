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復活清明長假｜警方西九龍打擊交通違規 拘3男分涉危駕酒駕 勾走逾20部改裝車

突發
更新時間：23:26 2026-04-07 HKT
發佈時間：23:26 2026-04-07 HKT

西九龍總區交通部執行及管制組人員復活節假期 （4月3日至4月7日）在區內針對性執法，打擊包括「酒後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝」等罪行，共拘捕3名本地男子（34至43歲），分別涉嫌「危險駕駛」及「酒後駕駛」被捕。人員亦發現一名44歲本地男子為被通緝人士。

警方利用隱型戰車在區內，例如中九龍繞道、大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍公路及西九龍走廊等主要路段及快速公路巡邏，以重點打擊非法賽車及超速駕駛等相關罪行。人員亦於西九龍區內多個地點設置數碼雷達偵測（俗稱影快相），共偵察到40輛車輛涉及超速行駛，警方稍後將會向有關司機發出傳票。

行動中，警方共發現17輛私家車及5輛電單車懷疑被非法改裝或其車身構造涉嫌違反《道路交通(車輛構造及保養)規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑涉及的改裝包括：改裝「死氣喉」、車輛定風翼突出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心內，等待被進一步檢驗。另外，人員向10部車輛發出欠妥車輛報告。

警方會繼續打擊非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。警方期望透過嚴厲交通執法措施以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

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