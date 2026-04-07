回港高峰︱羅湖口岸人潮絡繹不絕 市民「一抽二褦」過關秩序良好

清明節及復活節5天長假進入尾聲，截至今日（7日）下午4時許，本日有逾57萬人次出入境，其中羅湖口岸最繁忙。記者下午4時許現場所見，大批北上度假或祭祖的市民自下午時分起相繼返港，自入境櫃位而來的旅客絡繹不絕，市民一家大細「一抽二褦」入閘，身穿黃色衫的港鐵職員在場協助疏導人潮，整體秩序良好。

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市民梁先生趁復活及清明節長假期，與妻兒到廣東省玩4日，他指每次長假期的最後一日，過關時都會比較多人，但為了「玩盡啲」所以今日才回港，「都提早咗少少晏晝返嚟，對比之前過關都係差唔多，主要係深圳嗰邊排得耐啲，排咗30分鐘左右」。

帶著一家大小從汕尾回港的市民蔡女士表示，他們趁長假期回鄉，以往他們都是玩到盡，至夜晚才回港，不過由於小朋友明早要上學，因而今次選擇避開人潮下午回港，過關時間與過往相若。

另外北上祭祖兩日的葉同學，同樣因為明日要上學，因而今日便趕返香港，他表示今日過關比以往花多了些許時間，主要是因為在內地一方排隊排了近20分鐘，但整體過程尚算順利。

運輸署早前表示，預計今日將有較多跨境旅客使用陸路口岸回港，返港高峰時間的公共運輸需求會較高，乘客候車時間亦會較長，呼籲乘客耐心等候。運輸署已指示公共運輸服務營辦商加強服務應付乘客需求。運輸署的緊急交通事故協調中心會繼續監察各陸路口岸的公共運輸服務情況，並會透過運輸署網頁及流動應用程式「香港出行易」，發放最新的交通消息。

另外，市民亦可透過保安局一站式過關資訊平台「口岸通」，掌握各陸路管制站的最新情況。「口岸通」會以綠、黃、紅燈號顯示各個陸路管制站的過關情況，分別為「正常」、「繁忙」及「非常繁忙」三個等級，並提供平均輪候時間的粗略估算。相關資訊每15分鐘更新一次，讓旅客掌握最新情況，有助計劃行程。