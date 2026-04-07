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接連有長者進食期間鯁喉亡 消防處教「謙烈治法」保命

突發
更新時間：16:30 2026-04-07 HKT
發佈時間：16:30 2026-04-07 HKT

長者進食時疑因鯁喉身亡的意外接連發生，香港消防處表示，市民如遇有人鯁喉應保持冷靜，並鼓勵患者咳嗽，密切監察對方的情況，如對方未能咳嗽，應致電求助，並施行「謙烈治法」幫助鯁喉患者。

5步驟學會謙烈治法

根據香港消防處，謙烈治法有以下5個步驟：

  1. 站穩在鯁喉患者背後，用雙臂環抱其腰部。
  2. 一手握拳，拇指朝向鯁喉患者，再用另一隻手緊握該拳。
  3. 將雙手放在鯁喉患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置。
  4. 以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。
  5. 重複以上動作，直至鯁喉患者吐出異物為止。

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香港消防處表示，市民如遇有人鯁喉應保持冷靜，並鼓勵患者咳嗽，密切監察對方的情況，如對方未能咳嗽，應致電求助，並施行「謙烈治法」幫助鯁喉患者。香港消防處FB圖片
香港消防處表示，市民如遇有人鯁喉應保持冷靜，並鼓勵患者咳嗽，密切監察對方的情況，如對方未能咳嗽，應致電求助，並施行「謙烈治法」幫助鯁喉患者。香港消防處FB圖片

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