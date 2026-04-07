車cam直擊│吐露港公路P牌私家車逆線掉頭橫越3線 警發傳票控70歲男司機涉危駕

近日有網民上載一段車Cam片段，一輛P牌私家車在吐露港公路（往沙田及九龍方向）在慢線近路肩位，逆線行駛再180度掉頭，並橫越至快線，駛到片主車輛前方 ，兩車距離極近險釀意外。警方今日表示，新界北總區交通調查組透過網絡巡邏，發現有關事件，主動介入調查及追查涉事司機。經深入調查後，人員於今日（7日）以傳票方式控告一名70歲姓劉本地男子，涉嫌「危險駕駛」。

事實上，有關片段引起網民熱議，有網民直斥涉事P牌私家車妄顧道路安全，「唔單止喺高速上調頭，仲要埋快線，又cut 線又唔打燈唔睇車，三種罪，分開舉報佢可以釘P」、「掉頭都算，慢速入埋快線，嚴重影響駕駛者道路上既安全， 一定要做」。「嘩！呢個直頭痴Ｘ線，吐露港掉頭一野（嘢）過三線，P牌行快線，過線無打燈，到底10秒內犯左（咗）幾多條罪？」、「（馬路）炸彈必須盡快移除」。

警方指留意到網上流傳一段短片，片段中顯示一輛掛有暫准駕駛執照的私家車，沿吐露港公路往九龍方向的路肩逆線行駛，隨即掉頭至左三線行車，隨後再切至左四線「快線」行駛。

新界北總區交通調查組透過網絡巡邏發現事件，並主動介入調查及追查涉事司機。經深入調查後，人員於今日（7日）以傳票方式控告一名70歲姓劉本地男子，涉嫌「危險駕駛」。

警方呼籲，駕駛其間，應多留意路牌指示及最好規劃行程，以免發生意外。「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。最高可被判處罰款二萬五千元及監禁三年，市民切勿以身試法。

此外，根據374Q章<<道路交通(快速公路)規例>>，暫准駕駛執照司機在設有三條或以上行車線的靠左駛快速公路下，除非另有規定，否則不得使用該快速公路的最右線(快線)。