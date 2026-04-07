匕首對陣鐵蓮花 秀茂坪球場兩少年持械互毆被捕 份屬同學素有積怨

秀茂坪南邨籃球場昨日（6日）有兩名青少年持械互毆，兩人各執匕首及鐵蓮花狀物體埋身糾纏，但事件被旁人拍下片段並在網上流傳。警方經調查後，於今早（7日）拘捕涉案的兩名分別12歲和13歲男學生，檢獲相關武器。兩人涉嫌違反武器條例，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。

消息稱，被捕兩人是小學同學，他們自小相識但素有積怨。昨日晚上約7時30分，兩人在秀茂坪南邨籃球場碰面並有眼神對視，其中13歲的少年推了12歲的同學一下。之後12歲同學返回家中取來一個塑膠鐵蓮花狀物體，拆返球場，雙方發生打鬥。其間13歲少年從褲袋內拿出一把疑似匕首，兩人糾纏一番後沒有受傷。消息又稱，兩人被捕後均承認事件。

從網上流傳的影片所見，起初兩名分別身穿黑衫及白衫少年只是互相推撞，並於地上纏鬥。不過白衫少年突然近距離掏出一把疑似匕首威嚇對方，刀刃銀光凜凜令人心寒。

黑衫少年見狀，隨即起身退後保持距離，但即使旁邊友人相勸，他仍不願退縮，依然怒目直視白衫少年。此刻可見黑衫少年原來手中亦有鐵蓮花。白衫少年最初見到對方起身退後時已將刀收起，然而當見對方不打算退讓時，便再度從褲袋掏出匕首揮舞。其後片段就此完結。

片段流傳後，隨即引發網民熱議，紛紛表示「離曬大譜呀，帶把刀出街，黐孖筋」、「遲早出事」、「藏攻擊性武器，預備坐監」、「有冇人報咗案？好恐怖」、「唔報警，佢會繼續帶刀出街」。