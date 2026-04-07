Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

匕首對陣鐵蓮花 秀茂坪球場兩少年持械互毆被捕 份屬同學素有積怨

突發
更新時間：14:00 2026-04-07 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-07 HKT

秀茂坪南邨籃球場昨日（6日）有兩名青少年持械互毆，兩人各執匕首及鐵蓮花狀物體埋身糾纏，但事件被旁人拍下片段並在網上流傳。警方經調查後，於今早（7日）拘捕涉案的兩名分別12歲和13歲男學生，檢獲相關武器。兩人涉嫌違反武器條例，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。

消息稱，被捕兩人是小學同學，他們自小相識但素有積怨。昨日晚上約7時30分，兩人在秀茂坪南邨籃球場碰面並有眼神對視，其中13歲的少年推了12歲的同學一下。之後12歲同學返回家中取來一個塑膠鐵蓮花狀物體，拆返球場，雙方發生打鬥。其間13歲少年從褲袋內拿出一把疑似匕首，兩人糾纏一番後沒有受傷。消息又稱，兩人被捕後均承認事件。

從網上流傳的影片所見，起初兩名分別身穿黑衫及白衫少年只是互相推撞，並於地上纏鬥。不過白衫少年突然近距離掏出一把疑似匕首威嚇對方，刀刃銀光凜凜令人心寒。

黑衫少年見狀，隨即起身退後保持距離，但即使旁邊友人相勸，他仍不願退縮，依然怒目直視白衫少年。此刻可見黑衫少年原來手中亦有鐵蓮花。白衫少年最初見到對方起身退後時已將刀收起，然而當見對方不打算退讓時，便再度從褲袋掏出匕首揮舞。其後片段就此完結。

片段流傳後，隨即引發網民熱議，紛紛表示「離曬大譜呀，帶把刀出街，黐孖筋」、「遲早出事」、「藏攻擊性武器，預備坐監」、「有冇人報咗案？好恐怖」、「唔報警，佢會繼續帶刀出街」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
5小時前
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
6小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
7小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
23小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
22小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
2026-04-06 12:00 HKT
TVB辣招強收藝人社交帳號 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀拒就範 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
TVB辣招強收藝人社交帳號 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀拒就範 郭柏妍游嘉欣反抗遭雪藏
即時娛樂
5小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 事主求救：係呃錢定誤會？｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 事主求救：係呃錢定誤會？｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
復活清明長假．出入境人數
復活清明長假．持續更新︱長假期最後一天 截至上午10時近9萬人次入境 港珠澳大橋最繁忙
社會
3小時前