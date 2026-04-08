全民國家安全教育日︱開展有力執法護航高質量發展 鄧炳強：面對四大風險 切實維護國安

今年4月15日是第11個「全民國家安全教育日」，亦是《香港國安法》公布實施6周年。保安局局長鄧炳強接受《星島》訪問時表示，《香港國安法》公布實施後，香港已實現由亂到治、由治及興，但維護國家安全的鬥爭從未停止，目前香港仍面對外部敵對勢力、潛逃者、本土恐怖主義及「軟對抗」四大風險，保安局和轄下各支紀律部隊會切實履行維護國家安全的憲制責任，開展維護國家安全的有力執法，以高水平安全護航高質量發展。

保安局局長鄧炳強表示，香港目前仍存在「軟對抗」等的四大國安風險。何家豪攝

國務院早前發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，鄧炳強引用當中觀點，指特區政府要跟從國家「十五五」規劃，堅持統籌發展和安全，從而做到以新安全格局保障新發展格局，以高水平安全護航高質量發展，而政府於維護國家安全上擁有憲制責任，雖然目前相對平靜，但仍有人正尋找機會試圖危害國家安全，因此絕不能掉以輕心，「我們必須要將維護國家安全的信念灌輸到日常生活、經濟、社會等各個層面。」

鄧炳強剖析了香港現時面對的四大國安風險，當中包括外部勢力的持續抹黑與侵害行為，例如面對香港法庭依法判刑時採取雙重標準進行指控，企圖抹黑；另外，目前共有29名涉嫌違反《香港國安法》等相關法例的指明潛逃者被通緝，他們在境外持續宣揚港獨、鼓吹制裁、勾結外部勢力；本土恐怖主義亦不容忽視，部分受黑暴思想影響的年輕人經常想以暴力製造恐慌，不惜危害其他市民，以宣揚他們違法的行為；「軟對抗」也要防範，有外國代理人在本地利用社會議題散播假消息，打算煽動市民對中央政府及香港政府的仇恨。

今年4月15日是第11個「全民國家安全教育日」，保安局局長鄧炳強指出，政府將舉行一連串活動，務求將國安教育做得更深更廣。

鄧炳強指出，面對仍存在的國家安全風險，保安局及各支紀律部隊會繼續採取多方策略守護本土安全，執法上必定做到「有法必依、違法必究、執法必嚴」，《香港國安法》成立至今，就相關罪行拘捕了389人，當中208人已被檢控、179人已被定罪，包括被判20年監禁的黎智英。他形容該案審訊公平透明，彰顯了公義，法庭裁決清楚顯示黎利用《蘋果日報》煽動仇恨及企圖推翻國家政權，「無論你想怎樣迂迴，避免別人檢控你，或者覺得有外部勢力撐腰，但都沒有用，只要你犯法，我們有足夠證據就會檢控，犯法的人一定要面對法律後果。」

保安局轄下各支紀律部隊會舉辦多項活動，以響應「全民國家安全教育日」，其中警方國安處的「國安號」宣傳車會走訪各區宣揚國家安全意識。

他續指，執法工作亦重視情報搜集，相關部門不但加強與內地機構的情報交流，更透過國家安全熱線接獲約120萬個相關訊息，可見市民的警覺性及國家安全意識明顯提升。針對指明潛逃者，局方已採取一系列反制措施，包括撤銷護照及本地專業資格、凍結資產、禁止他人與其合作如經營業務，並敦促潛逃者盡快回港自首。

鄧炳強強調，政府將持續檢視現行法例，以完善維護國家安全的法律制度與執行機制，除了早前修訂的《香港國安法》第43條實施細則優化工作外，政府過去亦檢視並修訂了《監獄條例》及《社會工作者註冊條例》等法例，「2019年我在警隊工作，當時法例上仍存在真空，令危害國家安全的人有機可乘，雖然現在有了相關法律，但依然不能掉以輕心。」

香港警察學院將於4月15舉行升旗典禮。圖為去年同日舉行升旗典禮。

談及如何應對「軟對抗」挑戰，鄧炳強指出，一些人往往假借民生或社會議題之名，散播看似與國安無關的不實傳言或消息，以達到抹黑政府的目的，因此首要任務是即時道破謊言，讓市民看清事實真相，對此已進行近300次反駁，而對於散播假新聞、假消息的人士，必定會嚴正執法，「市民亦需明白『軟對抗』的危害及其手段，當我們清楚認識到這些危害國家安全的手法後，屆時無論對方如何抹黑或施展『軟對抗』，均無法達到任何效果。」

記者 麥鍵瀧