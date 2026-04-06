元朗試業中網吧遭淋紅油 事前疑被人上門收保護費

元朗一間試業中的網吧被人淋紅油。上周六（4日）晚上11時許，警方接獲合益路36號一間網吧的職員報案，指有客人表示大門及招牌被人淋紅油。由於當時網吧為試業階段，未有安裝閉路電視系統，警方將案件列作「刑事毀壞」，交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進，暫時未有人被捕。據了解，事發前曾有多名大漢到店內「收陀地」，但未知是否與案件有關。

多名口罩大漢曾上門「搵老細」

網上流傳一則1分20秒片段，可見多名戴口罩男子，於3月31日下午3時許闖入一間網吧。一名懷疑網吧職員與其接觸，這批蒙面漢見狀隨即問「你係咪老細，你老細係唔喺度」，職員否認後蒙面漢隨即叫職員致電老闆，職員沒有就範，質問對方為何要找負責人。

其中一名蒙面漢見職員沒有合作，惱羞成怒並大聲威嚇「我叫你打電話畀你老細」，然而職員依然企硬，反叫對方「你自己打」，並指四周都有鏡頭拍攝他們的行為。最後，職員表示打999報警，一眾蒙面漢便悻悻然退去。