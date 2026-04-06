Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網傳秀茂坪球場少年互毆 匕首對陣鐵蓮花險象環生

突發
更新時間：22:40 2026-04-06 HKT
發佈時間：22:40 2026-04-06 HKT

網上今日（4月6日）瘋傳一段秀茂坪一球場的青少年持械互毆片段，兩人起初僅為肢體衝突，在地上扭作一團。豈料不久戰況升級，有人在近距離肉搏時，竟突然掏出疑似匕首揮舞；對方亦不甘示弱，手持疑似鐵蓮花對峙。影片曝光後引發網民熱議，直斥離譜。

據網上影片顯示，事發地點相信為秀茂坪一球場，惟確實時間未明。起初兩名分別身穿黑衫及白衫少年只是互相推撞，並於地上纏鬥。雙方鏖戰正酣之際，突然白衫少年竟近距離掏出一把疑似匕首威嚇，刀刃銀光凜凜令人心寒。

黑衫少年見狀，隨即起身退後保持距離，但即使旁邊友人相勸仍不願退縮，依然怒目直視，此刻可見黑衫少年原來手中亦有鐵蓮花。白衫少年最初見到對方起身退後時已將刀收起，然而當見對方不打算退讓時，便再度從褲袋掏出懷疑匕首揮舞。其後片段就此完結，未知後續如何。

片段流傳後，隨即引發網民熱議，紛紛表示「離曬大譜呀，帶把刀出街，黐孖筋」、「遲早出事」、「藏攻擊性武器，預備坐監」、「有冇人報咗案？好恐怖」、「唔報警，佢會繼續帶刀出街」。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大欖涌行山失蹤｜內地七旬翁失蹤兩日 終在關帝廟清醒被尋回
03:01
大欖涌行山失蹤｜內地七旬翁失蹤兩日 終在關帝廟清醒被尋回
突發
6小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
8小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
7小時前
大欖涌行山失蹤｜七旬翁獲救一刻曝光 全身滿佈沙石 身旁遺保健品、燜燒杯
突發
3小時前
何嘉麗街邊唱K冇人認得？被店主激讚歌喉勸玩《中年好聲音》嬲爆：我是歌手，點會參加
何嘉麗街邊唱K冇人認得？被店主激讚歌喉勸玩《中年好聲音》嬲爆：我是歌手，點會參加
影視圈
8小時前
內地品牌殺入 傳統中菜淪為重災區 船記逆市殺出血路︳周顯
商業創科
11小時前
40歲單親爸爸拍拖了 頭痛如何向13歲兒子啟齒 網民心理輔導手把手教開口對白｜Juicy叮
40歲單親港爸拍拖了 頭痛如何向13歲兒子啟齒 網民心理輔導手把手教開口對白｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
11小時前
星島申訴王｜客人轉錯7000元 小店反遭辱罵兼「假律師」恐嚇 店主堅持銀行處理：唔想捲入洗黑錢陷阱
提防騙子
8小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
6小時前