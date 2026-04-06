網傳秀茂坪球場少年互毆 匕首對陣鐵蓮花險象環生

網上今日（4月6日）瘋傳一段秀茂坪一球場的青少年持械互毆片段，兩人起初僅為肢體衝突，在地上扭作一團。豈料不久戰況升級，有人在近距離肉搏時，竟突然掏出疑似匕首揮舞；對方亦不甘示弱，手持疑似鐵蓮花對峙。影片曝光後引發網民熱議，直斥離譜。

據網上影片顯示，事發地點相信為秀茂坪一球場，惟確實時間未明。起初兩名分別身穿黑衫及白衫少年只是互相推撞，並於地上纏鬥。雙方鏖戰正酣之際，突然白衫少年竟近距離掏出一把疑似匕首威嚇，刀刃銀光凜凜令人心寒。

黑衫少年見狀，隨即起身退後保持距離，但即使旁邊友人相勸仍不願退縮，依然怒目直視，此刻可見黑衫少年原來手中亦有鐵蓮花。白衫少年最初見到對方起身退後時已將刀收起，然而當見對方不打算退讓時，便再度從褲袋掏出懷疑匕首揮舞。其後片段就此完結，未知後續如何。

片段流傳後，隨即引發網民熱議，紛紛表示「離曬大譜呀，帶把刀出街，黐孖筋」、「遲早出事」、「藏攻擊性武器，預備坐監」、「有冇人報咗案？好恐怖」、「唔報警，佢會繼續帶刀出街」。

