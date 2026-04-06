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巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片

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更新時間：21:38 2026-04-06 HKT
發佈時間：21:38 2026-04-06 HKT

巴士車廂是公共空間，竟有人無恥公然開「召妓回憶錄」。上周日（3月29日）深夜，一部開往天水圍的九巴上，兩名阿叔無視他人感受，全程以露骨粗俗的言詞大談嫖妓經歷。面對乘客怒斥，兩人原先態度囂張，直至更多乘客加入指責，兩人才稍作收斂。事件流傳後引起網民討論，紛紛批評兩名阿叔「為老不尊教壞子孫」。

事主早前發帖，表示上周日深夜近11時，乘坐一部開往天水圍方向的265B九巴期間，親睹兩名阿叔無視車廂寧靜，興致勃勃地交流大談「嫖妓」經歷，又一邊大聲爆粗。由於內容太過露骨，加上聲浪驚人，附近乘客紛紛露出嫌惡表情，更有人乾脆調位自保，避之則吉。

事主忍無可忍，當場直斥兩人行為自私、滋擾他人，並要求他們「收聲」。豈料兩人非但沒有絲毫羞恥心，反而老羞成怒，當眾「手指指」並用大串粗口「回敬」，令車廂氣氛一度陷入僵局。此時，一名坐在前排的青年挺身而出，特意對兩人霸氣大喊：「我坐到咁前、戴埋耳機都仲聽到你哋把聲呀！」最終在全車鄙視目光下，兩人擾攘一番後自知理虧，乖乖收聲。

不少網民得知事件後，紛紛批評兩名阿叔失禮，表示「呢啲人渣你同佢斯文講冇用」、「不知所謂」、「為老不尊教壞子孫」；另外亦有人大讚出聲的乘客，稱「欣賞你都係行動派主動出聲既人，仲有幫手出聲嘅兄弟respect，通常10次有8次都冇人幫口，然後處劣勢，啱嘅野要堅持」。

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