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大欖涌行山失蹤｜七旬翁獲救一刻曝光 全身滿佈沙石 身旁遺保健品、燜燒杯

突發
更新時間：20:45 2026-04-06 HKT
發佈時間：19:20 2026-04-06 HKT

79歲內地老翁何成安上周六（4日）與妻子到屯門麥理浩徑第10段行山，疑遇惡劣天氣而走失，下落不明，搜救人員兩日來登山搜索，又將搜索範圍擴至大棠，至今日（6日）下午終傳來好消息。人員在關帝廟附近尋獲何翁，當時他仍然清醒，對答如流，其後由直升機送往屯門醫院治理。3名親友其後亦抵達醫院了解。

據了解，搜救人員今日在一個雜草叢生的小斜坡發現何翁，當時他神志清醒，仍能對答，但未能交代過程。他獲救時身上滿佈沙石，沒有穿鞋子，搜救人員隨即將他抬上擔架，之後再替他披上錫紙保暖。另外，人員在他的身旁發現大量個人物品，包括一個黑色側孭袋、兩件女性外套、燜燒杯、口罩、近200元的現金、一隻鞋、一條鎖匙、保健品等。

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消息稱，失蹤的何翁與76歲姓魏妻子是內地人，今年1月19日兩夫婦持中國護照來港，獲批短暫逗留3個月，其間居於48歲兒子的屯門寓所。上周六早上8時許，何翁與妻子由何福堂青山公路段開始，前往麥理浩徑第10段行山，並預計於早上9時30分到達山頂。

由於何翁感疲倦，所以他到涼亭休息，而其妻則前往看風景，稍後再會合丈夫。詎料其間突然下起大雨，何妻等到下午約2時，打算回到涼亭會合丈夫，但她因迷路，至同日下午4時才回到涼亭，卻已不見丈夫。何妻於是先自行回家，發現丈夫未有歸家，於是告知兒子報案。

救援人員兩日來登山搜索未有發現，惟昨日人員在千島滿發現何翁的鞋，遂將搜索範圍擴至大棠一帶，今日更重點搜索佛祖廟、千島湖及清景台。至今日下午終傳來好消息，人員在關帝廟附近尋獲何翁。

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