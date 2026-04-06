一周近90宗投資騙案涉逾6000萬元 有長者誤信專家失500萬元 警揭詐騙三步曲

網絡投資騙案手法萬變不離其宗，警方提醒市民警惕「投資騙局三步曲」。根據最新數據顯示，在3月27日至4月2日期間，本港共錄得近90宗投資騙案，涉案總金額超過6,000萬港元。其中，一名長者誤信投資專家，最終損失超過500萬元。警方公開騙徒與受害人對話內容，呼籲市民慎防騙徒的詐騙三步曲。

近日一宗案件詳述騙徒如何「放長線釣大魚」。一名64歲受害人於去年10月透過Facebook認識騙徒，雙方隨後發展成網友。直至今年1月，騙徒假扮投資專家，向受害人推薦一個所謂「高回報」的黃金投資項目。短短三個月內，受害人深信不疑，先後將超過500萬港元轉至多個不明個人銀行戶口。直到受害人欲提款受阻，才驚覺受騙。

警方今日（4月6日）在防騙專頁「守網者」指出，騙徒通常分為三個階段將受害人帶入陷阱：

第一步「埋身」 ：騙徒透過WhatsApp、WeChat 或 Facebook發出訊息，藉口層出不窮，如假扮鄰居查詢漏水、投訴噪音或通知送貨。其真正目的是與受害人「交朋友」，為後續推薦投資項目鋪路。

：騙徒透過WhatsApp、WeChat 或 Facebook發出訊息，藉口層出不窮，如假扮鄰居查詢漏水、投訴噪音或通知送貨。其真正目的是與受害人「交朋友」，為後續推薦投資項目鋪路。 第二步「入谷」 ：騙徒會將受害人拉入投資群組，聲稱有「AI分析」及「專家」分享內幕。群組內更有大量騙徒同黨充當「谷友」，不時分享獲利截圖以取得受害人信任。

：騙徒會將受害人拉入投資群組，聲稱有「AI分析」及「專家」分享內幕。群組內更有大量騙徒同黨充當「谷友」，不時分享獲利截圖以取得受害人信任。 第三步「有入無出」：誘騙受害人到虛假的投資網站或手機App投資，並偽造盈利畫面。一旦受害人要求「出金」，騙徒便會以繳付手續費等藉口拖延，導致受害人損失愈滾愈大。

警方呼籲市民如有懷疑，請上守網者網站使用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，作詐騙風險評估。