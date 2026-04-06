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大欖涌行山失蹤｜救援人員大棠集合 續登山搜救7旬翁

突發
更新時間：09:46 2026-04-06 HKT
發佈時間：09:46 2026-04-06 HKT

79歲老翁何成安上周六（4日）偕妻子到屯門麥理浩徑第10段行山，其間兩人遇天氣驟變落暴雨並失散。何翁不知所終，至傍晚兒子報案求助，至今他失蹤三日兩夜。救援人員兩日來登山搜索未有發現，今早（6日）繼續在大棠集合上山搜救。據知，搜救隊今日重點搜索關帝廟、佛祖廟、千島湖及清景台一帶範圍。

過去兩日救援隊伍由屯門行至田夫仔、大欖涌一帶搜索，均未有發現失蹤老翁。至昨日（5日）下午，人員在千島湖附近一關帝廟發現老翁的一隻鞋，遂將搜索範圍擴大至元朗大棠附近範圍。民安隊攀山拯救隊亦上山搜救。 

消息稱，失蹤的何翁與76歲姓魏妻子是內地人，今年1月19日兩夫婦持中國護照來港，獲批短暫逗留3個月，其間居於48歲兒子的屯門寓所。4日早上8時許，何翁與妻子由何福堂青山公路段開始，前往麥理浩徑第10段行山，並預計於早上9時30分到達山頂。由於何翁感疲倦，所以他到涼亭休息，而其妻則前往看風景，稍後再會合丈夫。

詎料其間突然下起大雨，何妻等到下午約2時，打算回到涼亭會合丈夫，但她因迷路，至同日下午4時才回到涼亭，卻已不見丈夫。何妻於是先自行回家，發現丈夫未有歸家，於是告知兒子報案。

警方指失蹤老翁何成安身高約1.6米，體重約60公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色格仔長袖恤衫、黑色長褲及深藍色鞋，攜有一個黑色斜揹袋。警方呼籲任何人如有何成安的消息或曾見過他，可致電36613113或62735787，或電郵至[email protected]與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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