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大角咀海富苑男子墮樓 全身赤裸倒地身亡

突發
更新時間：09:12 2026-04-06 HKT
發佈時間：09:12 2026-04-06 HKT

大角咀有人墮樓死亡。今日（6日）凌晨4時52分，海庭道2號海富苑一名中年男子從高處墮下，倒臥在海嵐閣對開地上。救護員接報到場，惜發現男子已當場死亡。現場消息稱，死者全身赤裸，沒有任何身份證明文件。警員用帳篷遮蔽遺體，展開調查。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

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