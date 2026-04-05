旺角街頭驚現紋身裸男 闖牛肉飯專門店嚇煞職員
更新時間：21:53 2026-04-05 HKT
發佈時間：21:53 2026-04-05 HKT
發佈時間：21:53 2026-04-05 HKT
裸男驚現旺角街頭！今日（5日）下午5時許，警方接獲途人報案，指一名全身赤裸的中年男子於旺角阿皆老街徘徊，之後走入一間連鎖牛肉飯專門店內擾攘，胡言亂語。據了解，當時店內有不少食客，各人見狀紛紛散開。警方接報到場調查，發現該名51歲男子已穿回下半身衣服，未有毀壞店內的物品，亦沒有向店內的食客作出滋擾，遂將他送往廣華醫院檢查，案件列作「發現懷疑精神有問題人士」。
有目擊者於社交平台發文，指男子身上有紋身，當時店內大部份的食客已經離開，僅餘兩至三名食客仍在店內進食，似乎未有在意，相當冷靜。
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