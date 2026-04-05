港鐵小蠔灣車廠附近信號設備一度故障 經搶修後機場快綫及東涌綫逐步復常
更新時間：20:11 2026-04-05 HKT
發佈時間：19:14 2026-04-05 HKT
發佈時間：19:14 2026-04-05 HKT
港鐵小蠔灣車廠附近今晚（4月5日）約7時10分發生信號設備故障，導致機場快綫及東涌綫行車時間，以及市區預辦登機截止時間均延長。隨後工程人員緊急搶修，最終港鐵於晚上7時55分宣佈修復完成，相關服務逐步恢復正常。
今日晚上7時10分，港鐵表示，由於小蠔灣車廠附近有信號設備故障，機場快綫及東涌綫的行車時間預計需要額外15至20分鐘。市區預辦登機服務的截止時間，由航班起飛前90分鐘改為120分鐘。
至晚上7時46分，港鐵指工程人員正處理事件，現時機場快綫和東涌綫列車行經有關路段時需以慢速行駛，全程（總站至總站）行車時間預計需要額外8至10分鐘。
晚上7時55分，港鐵稱經維修人員搶修，有關信號設備已經復修好，機場快綫及東涌綫服務已經逐步回復正常，機場快綫市區預辦登機服務亦已回復正常。
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT