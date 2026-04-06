好市民獎｜車長暴雨下助走失翁回家 警讚熱心機敏

一名患有嚴重認知障礙的老翁，在天降暴雨之際失去蹤影，家人焦急地報警求助，正當警方展開搜索之際，巴士司機林先生在工作期間，留意到一名精神狀況有異的長者獨自登車，機警的他馬上察覺並主動介入，最終協助警方尋獲該名走失的老翁，這份善舉亦令他獲頒「好市民獎」。林先生感言，其實舉手之勞便可助人，希望大眾遇到舉止異常的長者時，不妨主動關心、伸出援手。

記者 麥鍵瀧

去年8月某日黑色暴雨警告信號剛落下，上水分區接報一名患有腦退化症的七旬老翁，向家人聲稱出門倒垃圾後不知所蹤。負責搜索工作的上水分區軍裝巡邏小隊警長楊永強表示，人員接獲走失個案後，首要任務是與家屬溝通，了解走失者的背景和病歷，掌握其平日愛好流連的地點等，並根據這些關鍵線索策劃搜索行動，而案發當晚天氣非常惡劣，失蹤位置視線昏暗且鄰近河道，擔心伯伯意外失足墮河，被喘急水流沖走，於是在現場及失蹤者經常出沒的地點部署大規模搜索，盡最大努力尋人。

與此同時，林先生當晚駕駛巴士行駛期間，遇到一位神情有異的長者。他憶述，伯伯獨自一人、說話辭不達意，身上沒有可以繳付車資的現金或八達通，隨身物品只有一部手提電話及盛載了垃圾的膠袋，他馬上覺得事有蹺蹊，加上考慮到當時正在下雨，基於安全考量，決定先讓伯伯留在車廂內安頓。

巴士司機林先生(左二)去年8月協助警方尋回迷途老人，負責搜索工作的警長楊永強(右二)、警員劉基藝(右一)及林銘諾(左一)讚揚他的熱心與機警。

「好市民獎頒獎典禮2025」於三月十四日舉行。撲滅罪行委員會委員何宗慈（右）頒發「好市民獎」予得獎者林增民先生（左）。

好市民獎勵計劃在1973年推出，向積極協助警方防止或偵查罪案、逮捕罪犯的市民頒發獎金，以示嘉許。1984年增設全年最傑出好市民獎，進一步推廣好市民獎勵計劃，以鼓勵更多市民協助警方撲滅罪行。即掃二維碼了解更多資訊。

《好市民獎系列》影片，講述部分得獎個案的詳情及得獎人的分享。即掃二維碼觀看影片。

巴士抵達總站後，伯伯仍不願下車，且手上的電話不斷響起，林先生抱持「幫得就幫」的精神，進一步查問伯伯的情況，並替他接聽電話，得悉致電者原來是正在尋人的警員。雙方核對衣著特徵和事件背景，確認該名乘客正是走失者，林先生與警方詳細溝通後，將伯伯送往港鐵上水站，與警方人員會合，協助他與家人團聚。

參與搜索行動的警員劉基藝坦言，搜救工作已超過一小時，當時心情頗為焦急，因為根據經驗，處理走失長者個案的每分每秒都是關鍵，必須盡可能於短時間內尋獲，以防發生意外，故此與人員分工合作，除了有同事在附近地區不斷搜索，另一邊廂，也不斷嘗試致電伯伯，「這是一個希望，或許伯伯剛好接聽，又或者會有市民對這位伯伯不斷響起的電話感到好奇，結果亦確實引起了熱心市民林先生的注意，成功尋回伯伯。」

楊永強警長亦讚揚林先生的善舉，正因他及時伸出援手，令走失者未有於惡劣天氣下陷入不可預知的危險中，亦因他的熱心協助，警方可以迅速確認伯伯的位置和安危，最終將其安全送回家人身邊。

當巴士駛回上水站時，焦急萬分的家屬早已在現場等候，伯伯的女兒見到父親平安歸來，激動不已，不斷向在場的警察及林先生致謝。林先生感言，自己亦是首次遇到類似情況，見到伯伯一家重逢，難免感觸，「想必他們已經尋找許久，畢竟我也有父母，多少有些感同身受。」獲頒「好市民獎」的他希望以自身經歷感染更多市民，多加留意身邊的弱勢群體，尤其是有異常行為的長者，「可能一個微小舉動，已經可以幫助一個家庭團圓。」

警方相當重視長者走失案件，除了設立全面的搜救方案和工作程序，亦推出各類型防範措施，包括「帶您‧回家」計劃，向有需要人士提供定位追蹤裝置，以及與公共交通機構合作推出八達通標記機制，化被動為主動，協助警方更快識別和尋找失蹤人士。

楊永強警長指出，警方推行的「帶您‧回家」計劃，會安排人員主動向長者院舍或有需要人士派發定位裝置，在照顧者的同意下，讓高危長者隨身攜帶，一旦他們走失，家屬或照顧者可透過手機定位追蹤。他分享早前處理過的成功案例，當時有一名患有失智症的老翁與妻子於粉嶺逛街期間，老翁趁妻子去洗手間的空檔獨自離去。由於伯伯早前已參與相關計劃並隨身攜帶定位裝置，妻子發現丈夫失蹤後，立即報警求助，在警方人員的協助下，即時透過定位系統得悉丈夫的位置，警方隨即前往相關位置搜索，成功於短時間內尋回涉事老翁，「警方的相關計劃和提供的裝置，大幅縮短搜索走失者的時間，亦有效降低發生意外的風險。」

此外，警方亦與公共交通機構合作，推行八達通號碼標記機制，協助尋找失蹤人士，當高危人士走失，照顧者可向警方提供走失者的八達通號碼，以便相關的公共交通機構進行標記，若走失人士在閘機或收費器拍卡，系統會發出警號，讓職員識別其為失蹤人士，協助警方迅速尋人。

警方提醒，照顧者若認為家人屬於高危失蹤人士，務必記下其八達通號碼，並在報案時提供給警方，以便警方聯同相關的公共交通機構迅速尋人。