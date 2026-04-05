上水男子偷單車 飲完汽水即偷走

沙膽賊單車舖前偷單車，一名男子前（3日）日在上水新豐路龍霞樓對開，看上一部鎖於路邊消防喉的單車，趁沒人為意，將單車偷去，網民斥責：「幾明目張膽喎。」

事發於前日下午4時54分，一名年約60歲的大叔在新豐路120號徘徊，他身掛斜孭袋，細看一部鎖頭僅套在消防喉的單車，他裝着若無其事，行近單車後飲汽水，然後開始動手將單車鎖頭拉出消防喉，不消十多秒就解鎖，將單車推走，在他附近亦有一名男子在場徘徊，不知是途人還是同黨。

事件引起網民熱議：「上水依家偷單車黨依家好猖狂新豐路」、「幾明目張膽喎」、「生面口，上水，粉嶺人熟口熟面」、「做份麥當勞無咁辛苦喎」。