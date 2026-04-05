英籍鐵騎士葵青大玩亡命雜技 交警截停斷正 網民：一定要重罰｜有片

馬路絕非表演的舞台，不能任你想點就點！一名在Instagram有超過4萬名追隨者的英籍鐵騎士，近日駕駛一輛「無牌」電單車，在葵青多處高速公路花式表演，沿途車頭翹起單輪行駛，同時有人隨行拍攝，最終被交警發現截停，當場斷正。然而他未有悔改，更將玩花式及被截查短片上載於社交平台。短片今日（5日）流傳後引起公憤，警方表示西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊正作進一步調查。

相關短片全長56秒，片中的鐵騎士戴黑超及蒙面，駕駛一輛電單車大玩亡命雜技，他首先在離海面70多米高的青沙公路昂船洲大橋，車頭翹起後輪單輪行駛一段時間，片段顯示他身後有一輛七人車駛近，一旦發生意外人仰車翻，在限速80公里的高速，尾隨車輛隨時收掣不及釀相撞意外。

另一段則在青衣路近葵涌貨櫃碼頭對開，一名交警將他截停，指示停在前面路肩待查，交警上前查看該輛特技電單車，片段結束。

預告將續集上載 鐵騎士囂張無悔意

據悉，事主自稱來自英國倫敦，在Instagram有約4.7萬名追隨者，經常上載在世界各地電單車花式特技短片，來到香港前曾在上海街頭玩同類花式。涉案鐵騎士昨日（4日）上載香港拍攝的兩段短片後，甚至在限時動態，聲稱即將會有被截查後的續集上載，相當囂張。

片段於其他社交平台流傳後引起公憤，網民不禁大罵片中英籍漢：「好在香港有警察，一定要重罰」、「拉得，唔好累街坊」、「目無法紀」、「呢類馬路炸彈，又無牌，可能保險都無」。

警方表示，西九龍總區交通部執行及管制組人員於上月29日下午約5時在西九龍高速公路一帶巡邏期間，於近青沙公路發現一名男子正駕駛一輛沒有掛上車牌的電單車，遂上前截查。警方經進一步調查後，發現該名男子涉嫌於較早前在昂船洲大橋駕駛電單車時作出懷疑危險駕駛行為，事件交由西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊作進一步調查。

據了解，一名警務人員於上址駕駛警察電單車巡邏期間，看見涉事電單車沒有尾牌，於是將該車輛截停，得知電單車司機表示較早前因交通意外導致車牌尾牌剝落。案件暫列不小心駕駛。