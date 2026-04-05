慈雲山三分鐘兩縱火 兩屋邨貼紙告示焚毀 警追緝狂徒
更新時間：09:39 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:39 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:39 2026-04-05 HKT
慈雲山發生連環縱火案，兩屋邨分別有貼紙和告示被焚毀。今日（5日）早上8時52分，沙田坳邨的保安員報案，指發現順田樓一消防喉轆門上的使用方法貼紙，有燒焦痕跡。警員到場調查後，相信有關貼紙遭人焚毀，遂將案件列作縱火，交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。事件中無人受傷，亦毋須疏散。
相隔2分鐘至早上8時54分，警方再接獲慈樂邨樂祥樓的保安報案，指有兩張告示有燒焦痕跡。人員到場經初步調查，亦將案件列作「縱火」，交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。
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