警新界南反酒駕毒駕等拘6男女 131司機涉超速收告票

警方表示，新界南總區交通部執行及管制組人員於過去兩日（3至4日），在區內展開代號「追捕者」（QUICKCHASER）的執法行動，重點打擊超速駕駛、非法改裝車輛、酒後及毒後駕駛等嚴重交通罪行。



人員於區內主要幹道設置路障及重點巡查類近酒吧的地區，截查可疑車輛，並進行反超速執法及跟司機進行酒精呼氣測試。警方在行動中共拘捕5名本地男子及1名本地女子（介乎28歲至45歲），他們分別涉嫌「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「危險駕駛」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「未獲授權而取用運輸工具」、「管有第一部毒藥」及「阻礙警務人員執行職務」。



此外，人員偵測到131部車輛超速行駛，將會向有關司機發出告票。人員亦發現7輛私家車懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將涉事車輛拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員同時亦發出3張欠妥車輛報告。