警一連7日打擊觀塘賣淫黑點 14內地女被捕最老53歲

為打擊觀塘區內街頭賣淫問題，觀塘警區人員一連7日（3月29日至4月4日）展開掃黃及移除宣傳賣淫標誌的行動，打擊區內多個賣淫黑點，包括物華街、輔仁街和康寧道，並在觀塘拘捕共14名內地女子，年齡介乎25至53歲，當中11名女子已被控「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」罪，其餘3名女子交由相關部門遣返內地。



行動中，人員同時巡查區內多個大廈，發現其中3座大廈的部分單位公開展示標誌，涉及宣傳或可合理被理解為宣傳賣淫。所有相關標誌已被警方檢取。

警方重申，任何人在公眾地方或在公眾可見的情況下，為不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公眾地方遊蕩，即屬違法，最高可被判處監禁6個月及罰款1萬元。而任何人在公眾地方展示標誌宣傳娼妓服務，或宣傳由一名組織或安排娼妓的人士所提供的服務，即屬違法，最高可被判處監禁12年。警方呼籲市民切勿以身試法。