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新界南警方反黑行動拘9男 檢逾5公斤可卡因市值436萬元

突發
更新時間：16:31 2026-04-04 HKT
發佈時間：16:31 2026-04-04 HKT

新界南警方一連兩日進行代號「犁庭掃穴」的反黑行動，巡查逾70個娛樂場所，共拘捕9名本地男子，部分有黑社會背景，其中反毒品行動中，以「販運危險藥物」罪拘捕一名本地男子，檢獲約5.12公斤可卡因，總值超過港幣436萬元。

新界南反三合會行動組高級督察林高進講述案情。楊偉亨攝
新界南反三合會行動組高級督察林高進講述案情。楊偉亨攝

新界南總區反三合會行動組高級督察林高進講述案情時表示，為打擊黑社會活動及堵截黑社會的收入來源，新界南總區刑事部，聯同總區內的各警區，包括荃灣、葵青、沙田、大嶼山及機場，於周四至周五 (即2至3日)，展開代號「犁庭掃穴」的反黑行動。

在一連兩日的行動中，人員共巡查超過70個娛樂場所，亦配合警隊推動「智慧警政」，利用小型無人機進行巡邏任務。

警方在行動中共拘捕9名本地男子，年齡介乎23至71歲。部分被捕人有黑社會背景及牽涉與黑社會有關的案件，當中包括「非法禁錮」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「刑事毁壞」、及「傷人」等罪行。

其中新界南總區反三合會行動組，根據深入調查及分析後，於4月2日進行了一個反毒品行動，在近大窩口邨的一個公園，截查一名50歲本地男子。 並於該名男子的背囊及褲袋內發現10塊磚塊形狀的物體。初步調查顯示，該10塊磚塊形狀的物體，為懷疑可卡因毒品，一共重約5.12公斤，估計市值超過港幣436萬元。人員隨即以「販運危險藥物」罪拘捕及暫控該名男子。

警方相信，有販毒集團以金錢利誘，招募渴望搵快錢的人士販運毒品。警方通過今次的拘捕行動，相信已成功打擊販毒集團，並阻止一大批毒品流入市面。

根據《危險藥物條例》，販運毒品為極之嚴重罪行，最高可被判終身監禁，及罰款500萬元。警方呼籲市民，千萬不要因一時貪念，貪圖搵快錢，而參與毒品交易，以身試法。

「打擊黑社會」、「打擊毒品」以及「打擊暴力罪案」，一直都是警務處處長首要行動項目。警方會繼續不遺餘力，打擊相關的罪行，以遏止黑社會活動以及堵截黑社會收入來源。

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