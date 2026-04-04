六合彩｜市民專程赴中環投注站落注搏橫財 「搏一搏運氣買少少」

六合彩復活節金多寶攪珠今晚（4月4日）舉行，馬會特設6,300萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8,000萬元。有市民知道士丹利街投注站中獎率最高，於是順道來買彩票，「搏一搏運氣買咗少少啦！」

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市民梁先生表示，每次六合彩金多寶都有買彩票，所以今日亦打算「小賭怡情」，專程到中獎率高的士丹利街投注站碰碰運氣，「上次2億都有買，好多人排隊，今日唔算好多人，中返多少都拎嚟飲下茶啦」。另外，有市民知道士丹利街投注站中獎率最高，於是順道來買彩票，「搏一搏運氣買咗少少啦！」

位於上水石湖墟新豐路的投注站亦是「十大最幸運投注處」之一，多個櫃枱全開，供市民買六合彩搏橫財。