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珍惜生命｜愉景灣16歲荷蘭籍青年墮樓 送院搶救後不治

突發
更新時間：20:46 2026-04-04 HKT
發佈時間：15:32 2026-04-04 HKT

今日（4日）中午12時45分，警方接獲一名男子報案，指其16歲兒子在家中情緒激動，之後離開愉景灣蘅暉徑1號蘅峰旭暉閣的寓所。救援人員接報到場，發現少年倒臥大廈對開，昏迷不醒，其後送往醫院搶救後最終不治。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，事主荷蘭籍，持有身份證，生前因生活問題不開心。
 

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：shallwetalk.hk
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：openup.hk 

 

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