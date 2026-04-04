東涌酒家失竊 警拘兩無業漢 起回兩部失車
更新時間：14:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：14:30 2026-04-04 HKT
發佈時間：14:30 2026-04-04 HKT
東涌一間海鮮酒家日前在打烊前，遭一名無業漢潛入偷竊，掠去現金及兩條後備車匙，及後利用車匙盜去兩部私家車，警方翻查大量閉路電視，在上水及和合石拘捕兩名涉案男子，並起回兩部失車。
被捕兩名男子（29歲及37歲），本地人，皆報稱無業，目前仍被扣查。大嶼山警區助理指揮官（刑事）陳家瑩總督察表示，上月23日晚上11時，東涌馬灣涌某海鮮酒家，員工正在進行清潔工作準備收工期間，一名男子乘機潛入店內，利用一把菜刀撬開收銀櫃的櫃桶。
賊人掠去現金約2000元、兩條私家車的後備匙、酒家公司印、兩張未兌現的現金支票及兩本單據簿。數日後，事主發現兩部停泊於東涌公眾碼頭泊車處的私家車被偷走。
大嶼山警區刑事部接手調查，經調查及分析，包括翻查大量閉路電視和「銳眼計劃」的閉路電視，鎖定兩名涉案男子的身份與收藏兩部失車的地點。
前天（2日），警方在一處靠近青山公路古洞段的無名小路，尋回兩部失車。昨天（3日），警員分別於上水及和合石拘捕兩名男子，在他們住所起回部份失物包捨兩條失車車匙、失車行車證及兩本酒家單據。
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