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油麻地內地婦帶陌生男回家 遭刀架頸搶$6500 警緝20歲男賊

突發
更新時間：17:11 2026-04-04 HKT
發佈時間：14:16 2026-04-04 HKT

油麻地發生搶劫案。今日（4日）早上11時49分，警方接獲一名40歲姓夏內地女子報案，指在新填地街266至282號樓上一單位內，被一名非華裔男子用刀指嚇，並劫去一個裝有約6500元現金的銀包。賊人得手後逃去無蹤。

警方接報到場調查，在登打士街與砵蘭街交界發現涉案男子，以涉嫌行劫拘捕該名20歲持行街紙的巴基斯坦籍男子，他現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進，至於女事主則沒有受傷。

據了解，女事主在大廈對開認識被捕男子後，帶他返回其寓所，詎料遭對方用刀架頸指嚇，更搶去銀包，然後奪門逃去。

 

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